Chauray Ville en Fête Espace Bernard Larcher Chauray, 15 juillet 2023, Chauray.

Chauray,Deux-Sèvres

Chauray est en fête le 15 Juillet, de nombreuses animations sont prévuent toute la journée.

De 10h à 12h30 : Tours en calèche avec les Loisirs équestres de Chauray, en centre ville.

De 11h à 12h : Initiation et démonstration de danse avec l’association PAZAPAS (registre swing rock) sous la halle.

De 15h à 18h

› Structures gonflables pour les enfants de 3 à 15 ans.

› Tours en calèche avec les Loisirs équestres de Chauray

› Animations avec des jeux en bois.

› Facepainting

› Temps musical et dansant avec Pacho Combo et l’association PAZAPAS (initiation et démonstration de salsa, bachata et chachacha) sous la halle.

À partir de 22h45

› Retraite aux flambeaux depuis l’espace Bernard Larcher jusqu’au stade de foot.

› Grand feu d’artifice musical Chauray

Possibilité de se restaurer sur place

Tarif : 1€/pers. au profit de Chauray Solidarité.

Espace Bernard Larcher

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Chauray is celebrating on July 15, with a wide range of events planned throughout the day.

10 a.m. to 12.30 p.m.: Horse-drawn carriage rides with Loisirs équestres de Chauray, in the town center.

11 a.m. to 12 p.m.: Dance initiation and demonstration with the PAZAPAS association (swing rock) under the covered market.

From 3pm to 6pm

? Inflatable structures for children aged 3 to 15.

? Horse-drawn carriage rides with Loisirs équestres de Chauray

? Animations with wooden games.

? Facepainting

? Music and dancing with Pacho Combo and the PAZAPAS association (initiation and demonstration of salsa, bachata and chachacha) under the covered market.

From 10:45pm

? Torchlight procession from Espace Bernard Larcher to the soccer stadium.

? Musical fireworks Chauray

Catering available on site

Price: 1?/pers. in aid of Chauray Solidarité

Chauray está de fiesta el 15 de julio, con una gran variedad de actos programados durante todo el día.

De 10:00 a 12:30: Paseos en coche de caballos con los Loisirs équestres de Chauray, en el centro de la ciudad.

De 11:00 a 12:00 h: Iniciación al baile y demostración con la asociación PAZAPAS (swing rock) bajo el mercado cubierto.

De 15.00 a 18.00 h

? Estructuras hinchables para niños de 3 a 15 años.

? Paseos en coche de caballos con Loisirs équestres de Chauray

? Actividades con juegos de madera.

? Pintura facial

? Música y baile con Pacho Combo y la asociación PAZAPAS (introducción y demostración de salsa, bachata y chachacha) bajo el mercado cubierto.

A partir de las 22.45 h

? Desfile de antorchas desde el Espacio Bernard Larcher hasta el estadio de fútbol.

? Fuegos artificiales musicales Chauray

Catering disponible in situ

Precio: 1?/pers. a beneficio de Chauray Solidarité

Chauray ist am 15. Juli in Feierlaune. Den ganzen Tag über finden zahlreiche Veranstaltungen statt.

Von 10:00 bis 12:30 Uhr: Kutschfahrten mit den Loisirs équestres de Chauray im Stadtzentrum.

Von 11.00 bis 12.00 Uhr: Tanzeinführung und -vorführung mit dem Verein PAZAPAS (Register Swing Rock) in der Markthalle.

Von 15h bis 18h

? Aufblasbare Strukturen für Kinder von 3 bis 15 Jahren.

? Kutschfahrten mit den Loisirs équestres de Chauray

? Animationen mit Spielen aus Holz.

? Facepainting

? Musikalische und tänzerische Zeit mit Pacho Combo und dem Verein PAZAPAS (Einführung und Vorführung von Salsa, Bachata und Chachacha) in der Markthalle.

Ab 22.45 Uhr

? Fackelzug vom Espace Bernard Larcher bis zum Fußballstadion.

? Großes musikalisches Feuerwerk Chauray

Möglichkeit, sich vor Ort zu verpflegen

Preis: 1 Person zugunsten von Chauray Solidarité

