La Rochelle Une solution pour la rentrée ! Espace Bernard Giraudeau La Rochelle, 26 septembre 2023, La Rochelle. Une solution pour la rentrée ! Mardi 26 septembre, 14h00 Espace Bernard Giraudeau Venez nous rencontrer, le mardi 26 septembre de 14h00 à 16h30…

> Des places disponibles en formation

> Des offres d’emplois et des contrats en alternance

> Des entreprises qui recrutent

> Des informations sur des possibilités de logement

Mardi 26 septembre, 14h00 à 16h30
Espace Bernard Giraudeau
26 avenue kennedy
La Rochelle 17000
Charente-Maritime
Nouvelle-Aquitaine

