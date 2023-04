Découverte des jardins de l’Espace Bernadette Espace Bernadette, 2 juin 2023, Nevers.

Découverte des jardins de l’Espace Bernadette 2 – 4 juin Espace Bernadette Entrée libre | En cas de demande de visite spécifique (handicap auditif, visuel, psychique, moteur ou intellectuel), veuillez nous contacter.

Ce vaste jardin de 4 hectares vous attend pour vous livrer ses secrets. Entre fleurs et abeilles, lieux de méditation et vergers, découvrez ce lieu unique qui lie ciel et terre.

Espace Bernadette 34 rue Saint Gildard, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 86 71 99 50 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@espace-bernadette.com »}] Le couvent Saint-Gildard du XIXe siècle est aujourd’hui un sanctuaire qui accueille par an 200 000 pèlerins du monde entier pour découvrir le corps intact de Sainte-Bernadette et marcher sur ses pas. A 600 m de la gare de Nevers

© sdcn