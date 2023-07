LA TOURNÉE DES GRANDES GUEULES ESPACE BERLIOZ Plombières-les-Bains, 27 août 2023, Plombières-les-Bains.

Plombières-les-Bains,Vosges

Documentaire et film d’archives inédites – Débats – discussions – dédicaces du livre évènement consacré au tournage du film culte « Les Grandes Gueules » en présence de l’auteur réalisateur Jean-Pascal VOIRIN suivi de la diffusion du film de Robert ENRICO. Tombola – Buvette

Réservation vivement conseillée : sah.plombieres88@gmail.com / 06.87.54.40.47

tarif 8,00 € à l’entrée. Tout public

Dimanche 2023-08-27 14:30:00 fin : 2023-08-27 19:00:00. 8 EUR.

ESPACE BERLIOZ Place Maurice JANOT

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Documentary and never-before-seen archive film – Debates – discussions – book signing of the book event dedicated to the shooting of the cult film « Les Grandes Gueules » in the presence of author-director Jean-Pascal VOIRIN, followed by the screening of Robert ENRICO’s film. Tombola – Refreshment bar

Reservations strongly advised: sah.plombieres88@gmail.com / 06.87.54.40.47

8.00 ? entrance fee

Documental y película de archivos inéditos – Debates – coloquios – firma del libro dedicado al rodaje de la película de culto « Les Grandes Gueules » en presencia del autor-director Jean-Pascal VOIRIN seguida de la proyección de la película por Robert ENRICO. Tómbola – Bar

Se recomienda encarecidamente reservar: sah.plombieres88@gmail.com / 06.87.54.40.47

8,00 ¤ entrada

Dokumentarfilm und unveröffentlichtes Archivmaterial – Debatten – Diskussionen – Signieren des Buches über die Dreharbeiten zum Kultfilm « Les Grandes Gueules » in Anwesenheit des Autors und Regisseurs Jean-Pascal VOIRIN, gefolgt von der Ausstrahlung des Films von Robert ENRICO. Tombola – Getränkestand

Reservierungen werden dringend empfohlen: sah.plombieres88@gmail.com / 06.87.54.40.47

tarif 8,00 ? am Eingang

