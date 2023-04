Ateliers Jobs d’été Espace Berjean – Escalquens Escalquens Catégories d’Évènement: Escalquens

Ateliers Jobs d’été Espace Berjean – Escalquens, 12 avril 2023, Escalquens. Ateliers Jobs d’été Mercredi 12 avril, 14h00 Espace Berjean – Escalquens Gratuit Ces ateliers sont proposés dans le cadre du Forum Jobs d’été proposé par l’Info jeunes du Sicoval le mercredi 19 avril de 14h à 17h30 à la Salle des fêtes de Ramonville. Au programme une vingtaine d’entreprises présentes et près de 500 offres proposés aux jeunes de 18 à 29 ans.

Les jeunes avec ou sans expérience, à la recherche d’un job saisonnier ou de CDI étudiant, pourront y rencontrer les employeurs qui recrutent et bénéficier d’informations pratiques, de conseils et d’astuces et bien sûr d’offres de jobs dans les secteurs de l’animation et loisirs, des services à la personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie restauration, de l’intérim… Espace Berjean – Escalquens Place François Mitterrand, 31750 Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 75 10 04 »}, {« type »: « email », « value »: « information.jeunesse@sicoval.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

