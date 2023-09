Au théâtre avec « Le Dîner de Cons » Espace Béraire – La CHAPELLE St MESMIN La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Au théâtre avec « Le Dîner de Cons » Dimanche 8 octobre, 14h30 Espace Béraire – La CHAPELLE St MESMIN Entrée libre et gratuite Le Dîner de Cons de Francis Veber Pierre Brochant, célèbre éditeur parisien, organise chaque mercredi avec des amis un « dîner de cons » : chaque organisateur amène avec lui un « con », intarissable sur un sujet précis, qu'il a déniché au hasard. Ensuite, les organisateurs se moquent des « cons » toute la soirée sans que ces derniers s'en rendent compte. À l'issue du repas, on choisit le champion.

Pour des raisons de gestion, bien que le spectacle soit totalement gratuit, il est demandé de réserver ses places ainsi qu’il est indiqué au bas de l’affiche. Espace Béraire – La CHAPELLE St MESMIN 12 rue Nationale – La Chapelle St Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Lieu Espace Béraire - La CHAPELLE St MESMIN Adresse 12 rue Nationale - La Chapelle St Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin

