Festival Images de l’Eau Delà 20ème édition 24 – 26 novembre Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin L’accès au festival sera gratuit et respectera les règlementations sanitaires en vigueur.

Images de l’eau delà 2023

Festival d’images sous-marines

En partenariat avec la municipalité de La Chapelle Saint-Mesmin et organisé par les Commissions Photo-Vidéo et Biologie du CRC (Comité Régional Centre FFESSM),

Images de l’eau delà vous propose :

Vendredi 24 novembre

20h00 : conférence-débat animée par Vincent Maran « Les amours des poissons de Méditerranée ». Depuis qu’il pratique la photo sous-marine, Vincent Maran s’est efforcé de saisir les comportements liés à la reproduction des poissons .

Samedi 25 novembre

14h00 : Laurent Maignot présente les coulisses de la réalisation de son clip aux championnats du monde 2021 Ocean Voices.

14h45 : Sebastien Ameeuw commente des photos de Méditerranée.

15h30 : projection du film de Jérôme Espla « Avant que la grande nacre meure »

17h00 : Fred Di Meglio, Président de la FFESSM animera une conférence « A chaque image, son histoire »

20h00 : « La Nuit de la Plongée »

ouverture de la soirée en présence de Mme Barthe Cheneau, Maire de la Chapelle Saint-Mesmin et de Fred Di Meglio, Président de la FFESSM et remise des prix attribués aux différents concours

20h55 : projection des films primés.

21h15 : après l’entracte, film de Laurent Ballesta « Planète Méditerranée » de 90 mn.

Pendant 28 jours, 4 plongeurs ont vécu dans un caisson préssurisé de 5 m2 et ont plongé quotidiennement dans la zone mésophotique entre 60 et 140 m, de profondeur, sans limite de temps, entre Marseille et Monaco.

Dimanche 26 novembre

14h15 : Au nom du requin ** un film de Jean-François Barthod avec François Sarano

Le spécialiste des requins Steven Surina et le biologiste J.F. Barthod nous emmènent plonger au Mexique avec les requins bouledogues.

15h00 : **L’Océan vu du cœur de Iolande Cadrin Rossignol, Marie Dominique Michaud.

Dans ce film qui est la suite de « La terre vu du coeur », Hubert Reeves entouré de scientifiques et d’explorateurs passionnés, nous propose de redécouvrir ce qui le menace et surtout, sa capacité de régénération phénoménale. Une hymne au vivant, dans ce qu’il y a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si l’on veut survivre parmi d’autres espèces, sur notre planète.

Des expositions de photos et projections de vidéos en boucle (films en concours) samedi et dimanche de 10h à 12h et 14 h à 18 h.

Contact : http://www.imagesdeleaudela.fr imagesdeleaudela@gmail.com

exposition photos