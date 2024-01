Zenyo Trio invite JC. Cholet et D. Sevestre « Acoustic Miles » Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, jeudi 15 février 2024.

Zenyo Trio invite JC. Cholet et D. Sevestre « Acoustic Miles » Concert Jazz Jeudi 15 février, 19h30 Espace Béraire 10€

Début : 2024-02-15T19:30:00+01:00 – 2024-02-15T21:00:00+01:00

Zenyo Trio mène un travail d’exploration des diverses facettes de l’univers davisien et aime s ‘adjoindre la collaboration de musicien.ne.s extérieur.e.s, multipliant ainsi les rencontres tout en enrichissant leur palette sonore. Avec Jean-Christophe Cholet au piano et David Sevestre aux saxophones, Zenyo propose une relecture de la période acoustique de Miles, des deux « grands quintets » des années 50 et 60.

Jean Christophe Cholet : Piano

Thierry Jammes : Trompette

Ivan Gélugne : Contrebasse

David Sevéstre : Saxophones

Réservation possible en ligne. Les billets seront à régler directement sur place le soir du concert. 10€ par personne.

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire

