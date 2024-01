6ème Festival Photo Animalière et de Nature 2024 Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, samedi 27 janvier 2024.

6ème Festival Photo Animalière et de Nature 2024 Nous vous proposons un voyage naturaliste et artistique, sublimant la faune, la flore et les paysages de notre belle région, mais aussi d’autres contrées. 27 janvier – 4 février Espace Béraire Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T12:00:00+01:00

Fin : 2024-02-04T14:00:00+01:00 – 2024-02-04T18:00:00+01:00

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

6ème Festival Photo Animalière et de Nature du CLUB PHOTO CHAPELLOIS

Samedi 27, dimanche 28, lundi 29 janvier et samedi 3 et dimanche 4 février 2024

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le 6ème Festival Photo Animalière et de Nature.

La photographie animalière et de nature est une pratique attentionnée et exigeante à laquelle s’adonnent avec passion des adhérents du Club photo de la Chapelle Saint-Mesmin.

Après cinq Festival pleins de beauté, de passion et de succès nous reconduisons cette 6e grande exposition dédiée à la photo animalière et de nature.

Nous vous proposons un voyage naturaliste et artistique, sublimant la faune, la flore et des paysages de nos belles régions et plus… Nul doute que les artistes veulent montrer leur attachement à la protection de la Nature. S’il faut éblouir pour convaincre, nous relançons ce pari avec cette exposition ambitieuse, qui regroupera un grand nombre de clichés originaux, près de 150.

Le CPC est un club de passionnés, souhaitant donner à ses visiteurs du plaisir visuel, de bons moments et un accueil toujours aussi chaleureux !

Aussi vous pourrez à l’aide de votre smartphone scanner le QR code du festival pour découvrir les mystères que cachent ces clichés, les titres, des textes pour vous évader, des exifs, des réactions, etc.

Exposition photographique gratuite, visible le samedi 27, dimanche 28, lundi 29 janvier, samedi 3 et dimanche 4 février 2024 de 10h à 12h et de 14h à 18h sur la mezzanine de l’Espace Béraire, 12 route nationale à La Chapelle Saint-Mesmin.

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire

CPC club photo chapellois

© Christophe Boguslawski – CPC