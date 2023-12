Notre-Dame de Paris Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, 13 décembre 2023 15:00, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Notre-Dame de Paris Mercredi 13 décembre, 16h00 Espace Béraire Tarif plein 7€, tarif réduit 4€

Roland et Solange sont dans leur atelier et ont l’idée de créer un livre d’images à partir du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.

Mais par où commencer ? Comment raconter cette histoire riche qui nous plonge dans un médiéval fantasmé ? Quelles images retenir ?

A partir d’éléments et accessoires, masques et marionnettes qui se trouvent dans leur atelier, ils vont construire des scènes qu’ils vont jouer.

Ainsi, ils vont incarner toute une galerie de personnages dont la cathédrale sera témoin et dérouler sous nos yeux cette grande fresque foisonnante.

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

