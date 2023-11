Les Journées de l’Image 2023 Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, 18 novembre 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Les Journées de l’Image 2023 18 – 26 novembre Espace Béraire Entrée libre

Samedis 18 & 25, Dimanches 19 & 26 et Lundi 20 Novembre 2023

Les Journées de l’image du Club Photo Chapellois (CPC) sont devenues un événement important dans la vie associative de la Chapelle-Saint-Mesmin : c’est le rendez-vous photographique noir et blanc des adhérents !

Leurs meilleures images, exclusivement en noir et blanc, seront exposées.

A voir pendant l’exposition, le thème « La Photographie de Rue » et « La Mer » pendant le Festival de l’Eau delà, le week-end du 24 au 26 novembre 2023.

Cette année nous avons l’honneur

et le privilège d’avoir une invitée exceptionnelle :

Carole TOUATI

qui exposera des images sur le thème

« Instants urbains »

Le CPC est un club de passionnés, souhaitant donner à ses visiteurs du plaisir visuel, de bons moments et un accueil toujours aussi chaleureux !

Profitez de cette période proche des fêtes de Noël, pour vous faire plaisir ou faire plaisir, les photos seront en ventes…

Exposition photographique gratuite, visible les samedis 18 et 25 et les dimanches 19 et 26 novembre ainsi que le lundi 20 novembre 2023 de 10h à 12h et de 14h à 18h sur la Mezzanine de l’Espace Béraire, 12 route nationale à La Chapelle Saint-Mesmin

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-26T14:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

Journées de l’Image Exposition Photos

CLUB PHOTO CHAPELLOIS