Le dîner de cons Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin, 17 novembre 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Le dîner de cons Vendredi 17 novembre, 20h30 Espace Béraire tarif normal : 9€ – tarif partenaires : 7€ – tarif réduit : 5€

Pièce de : Francis Veber

Genre : Comédie

Interprètes : Xavier Drianne, Alice Ginesta, Samuel Girod, Francis Fourniquet, Christophe Duros, Sandrine Moreau

Mise en scène : Mathieu Sauvard

Synopsis

Pierre Brochant et ses amis organisent tous les mercredis un dîner. Chacun doit amener un con qui s’ignore, et le « meilleur » est déclaré vainqueur à l’issue de la soirée. Ce soir, Brochant est certain de gagner : son invité, François Pignon, est comptable au ministère des Finances et se passionne pour les modèles réduits en allumettes. Mais les catastrophes s’enchaînent et le dîner sera moins drôle que prévu… pour lui !

Conseils de réservation : Attention le placement est libre, premier arrivé, premier servi. Il est prudent de réserver sa place en ligne.

Soutien à deux associations : une partie des fonds sera reversée à l’association Des rêves pour Yanis et à l’association Tom Pousse.

La Cie des Elles et des Ils

Une association qui souhaite permettre à ses acteurs amateurs de mettre en scène des pièces contemporaines. Pour plus d’information, suivez-nous sur notre page Facebook.­

Espace Béraire rue Béraire, La Chapelle St Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-des-elles-et-des-ils/evenements/vendredi-17-novembre-le-diner-de-cons-20h30 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/LaCiedesEllesetdesIls »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

