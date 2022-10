Performance Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Performance Espace Béraire, 25 mai 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Performance Jeudi 25 mai 2023, 19h00 Espace Béraire

Tarif plein : 9,20 € / Tarif réduit : 4,10 €

Spécial free jazz / Musique et peinture Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Grâce à son « laboratoire de rencontres », Jean-Christophe Cholet élargit son champ de collaboration et initie une création avec l’artiste peintre Valérie Buffetaud et le batteur Quentin Cholet. Le travail entre les artistes a permis de créer un langage commun, échanger sur leur manière de composer, de réaliser, et établir une corrélation entre leurs mondes pour aboutir à une performance commune. Durant 50 mn environ, les trois artistes se prêtent au jeu de l’improvisation musicale et picturale. Les spectateurs assistent en temps réel à la création de cette œuvre sonore et visuelle unique : la musique influence la peinture, les couleurs interagissent sur les compositions, un regard peut être décisif. Mots, gestes, sons, matières… tout est propice à la création.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T19:00:00+02:00

2023-05-25T20:00:00+02:00 Trio Jean-Christophe Cholet

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Espace Béraire Adresse La Chapelle st Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin lieuville Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret

Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-saint-mesmin/

Performance Espace Béraire 2023-05-25 was last modified: by Performance Espace Béraire Espace Béraire 25 mai 2023 Espace Béraire La chapelle-saint-mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret