Le chien du roi au cheveux rouges Espace Béraire, 5 mai 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Le chien du roi au cheveux rouges 5 – 7 mai Espace Béraire – 10€ en plein tarif – 6€ en tarif réduit (enfants, étudiants, adhérents FNCTA, demandeurs d’emploi)

Olaf, petit bourgmestre tyrannique, nourrit des rêves de grandeur. Pour asseoir son pouvoir, il lui faut un portrait. Or, rien à faire, tous les essais se révèlent désastreux. Il lui manque l’essentiel : un peu d’humanité… Clara, la fille du peintre, place alors son chien au premier plan, l’être le plus humain de cette cour grotesque. La magie opère ! Olaf connaît une ascension fulgurante et devient le Roi aux Cheveux Rouges jusqu’à ce que….

Une pièce résolument folle et truculente, une farce ubuesque et mordante, une satire de la tyrannie hilarante et incisive, entre grandeur et décadence ! À ne pas manquer !

Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:30:00+02:00 – 2023-05-05T22:00:00+02:00

2023-05-07T16:30:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

Humour farce