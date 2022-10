Le joueur de flûte Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Le joueur de flûte Espace Béraire, 3 mai 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Le joueur de flûte Mercredi 3 mai 2023, 16h00 Espace Béraire

Tarif plein : 9,20 € / Tarif réduit : 4,10 €

D’après le poème de Robert Browning Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Hamelin, cité Allemande, est une ville riche et de bel air. En cette ville paisible et idyllique arriva un beau jour un rat,

bientôt rejoint par un deuxième, un troisième… tant et si bien qu’ils furent bientôt si nombreux, que personne n’osa plus les compter. Un pauvre joueur de flûte se proposa de les en délivrer,

avec les charmes de son pipeau, contre monnaie sonnante et

trébuchante. Le joueur noya alors les rats mais fût chassé de

la ville pour unique salaire. Prenez garde à sa colère !

