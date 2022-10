Le cabaret de la crise Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Le cabaret de la crise Espace Béraire, 15 avril 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Le cabaret de la crise Samedi 15 avril 2023, 20h00 Espace Béraire

Tarif plein : 9,20 € / Tarif réduit : 4,10 €

Sketchs sur la crise Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Une trentaine de sketchs sur la crise, pour une version « à la carte », défendus par une équipe engagée, bouleversée, secouée par l’état du système, afin de réunir les spectateurs vivant les problématiques de notre monde le plus souvent de façon isolée, pris en étau entre le sentiment d’impuissance et la colère stérile. À travers des portraits d’êtres humains empêtrés dans leurs contradictions, les enjeux et les questionnements de notre société seront dessinés, hésitant entre la course effrénée vers l’avant et l’immobilisme de sa mécanique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T20:00:00+02:00

2023-04-15T21:30:00+02:00 Cie Canopée

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Espace Béraire Adresse La Chapelle st Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin lieuville Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret

Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-saint-mesmin/

Le cabaret de la crise Espace Béraire 2023-04-15 was last modified: by Le cabaret de la crise Espace Béraire Espace Béraire 15 avril 2023 Espace Béraire La chapelle-saint-mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret