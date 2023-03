Le Rendez-vous de Printemps du Club Photo Chapellois Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Le Rendez-vous de Printemps du Club Photo Chapellois Espace Béraire, 8 avril 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Le Rendez-vous de Printemps du Club Photo Chapellois 8 – 16 avril Espace Béraire Entrée Libre COMME CHAQUE ANNEE DEPUIS SA CREATION, le Club Photo Chapellois organise son exposition de printemps Nous avons le plaisir de vous proposer cette exposition importante consacrée à l’ensemble des membres du CPC.

En effet, chacun participe et présente une sélection photographique, offrant plus de 150 photos aux visiteurs, qui auront le plaisir d’apprécier une grande diversité d’images. Cette année, nous vous proposons en plus, une exposition sur le thème « Duralex », une balade dans l’univers de la fabrication de nos verres. De plus, vous pourrez participer à votre photo préférée, au « Quizz CPC » et peut-être gagner la photo que vous aurez choisie ou sélectionnée par tirage au sort … Vernissage le samedi 8 avril à 11h. Alors rendez-vous sur La mezzanine de l’Espace Béraire à la Chapelle Saint-Mesmin qui accueille cette exposition les samedis 8 et 15 avril et les dimanches 9 et 16 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h30, le lundi 10 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Ouverture supplémentaire le mercredi 12 avril de 14h à 19h. L’EXPO DE PRINTEMPS DU C.P.C. RESTE UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE, UNE VERITABLE FETE DE LA PHOTOGRAPHIE ! Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

