Spectacle « Mobil’Home » Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Spectacle « Mobil’Home » Espace Béraire, 1 avril 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Spectacle « Mobil’Home » Samedi 1 avril, 15h00, 17h00 Espace Béraire

Tarif plein : 5,10 € / Tarif réduit : 2,10 €

Par la Compagnie de l’Echelle Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire [{“link”: “http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/spip.php?”}] Spectacle pour les tout-petits, autour d’objets, images et sons animés qui tournent en rond. Dans un univers abstrait et chaleureux Madame M et Madame Haus invitent le public à partager la création d’un paysage où escaliers et maisons s’entremêlent, où le jeu et la complicité des deux dames se créent au fur et à mesure de leur aventure. Programme complet de “Déclic” à découvrir sur :

Le site internet de la ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 Théâtre de l’échelle

Détails Catégories d’Évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Espace Béraire Adresse La Chapelle st Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin Age minimum 1 Age maximum 99 lieuville Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret

Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la chapelle-saint-mesmin/

Spectacle « Mobil’Home » Espace Béraire 2023-04-01 was last modified: by Spectacle « Mobil’Home » Espace Béraire Espace Béraire 1 avril 2023 Espace Béraire La chapelle-saint-mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret