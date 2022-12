Pop-Up Rhapsodie Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Pop-Up Rhapsodie Espace Béraire, 24 mars 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Pop-Up Rhapsodie Vendredi 24 mars 2023, 20h00 Espace Béraire

Tarif plein : 9,2 0€ Tarif réduit : 4,10 €

Dans le cadre de Festiv’elles, Pop-Up Rhapsodie est un spectacle captivant qui parle de la femme. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Le théâtre du Rugissant propose Pop-up Rhapsodie, un tour de chant marionnettique dans un piano pop-up, qui s’ouvre comme une boîte de pandore laissant s’échapper une symphonie vocale et visuelle parlant de l’intime, de la femme et de ses failles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00

2023-03-24T21:30:00+01:00 Théâtre du Rugissant

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Espace Béraire Adresse La Chapelle st Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin lieuville Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret

Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-saint-mesmin/

Pop-Up Rhapsodie Espace Béraire 2023-03-24 was last modified: by Pop-Up Rhapsodie Espace Béraire Espace Béraire 24 mars 2023 Espace Béraire La chapelle-saint-mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret