Kiki van Beethoven Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Kiki van Beethoven Espace Béraire, 19 mars 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Kiki van Beethoven Dimanche 19 mars 2023, 15h30 Espace Béraire

Tarif normal : 9 € Tarif partenaire : 7 € Tarif scolaire : 5€

Dans le cadre de Festiv’elles, la Cie des Elles et des Ils interprète Kiki van Beethoven de Eric Emmanuel Schmitt Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Un buste de Beethoven déniché dans une brocante, la question troublante d’un jeune danseur de hip hop et une lettre jamais ouverte amènent Kiki, sexagénaire au caractère bien trempé, à s’engager dans une quête sur le sens de la vie. Elle entraîne dans son périple, de Auschwitz à Compostelle, ses copines : Candie, Zoé, Rachel. La réponse les attend au bout du chemin.

De son écriture ciselée, Eric Emmanuel Schmitt nous livre un conte moderne sur le pouvoir de la musique pour exhumer nos émotions refoulées et retrouver notre humanité.

Mise en scène : Valérie Archenault

Écriture : Eric Emmanuel Schmitt

Interprète : Marie Laure Montizon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T15:30:00+01:00

2023-03-19T17:00:00+01:00 Caroline Lapis

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Espace Béraire Adresse La Chapelle st Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret

Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-saint-mesmin/

Kiki van Beethoven Espace Béraire 2023-03-19 was last modified: by Kiki van Beethoven Espace Béraire Espace Béraire 19 mars 2023 Espace Béraire La chapelle-saint-mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret