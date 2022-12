Projection du film « Une femme douce » de Sergei Loznitsa Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Projection du film « Une femme douce » de Sergei Loznitsa Espace Béraire, 10 mars 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Projection du film « Une femme douce » de Sergei Loznitsa Vendredi 10 mars 2023, 19h00 Espace Béraire

Projection gratuite sans réservation

Projection gratuite proposée par l’association A.P.R.E.I dans le cadre de Festiv’elles, suivie d’une dégustation de produits slaves. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Dans le cadre de Festiv’Elles, l’association A.P.R.E.I. de La Chapelle-Saint-Mesmin propose la projection du film « Une femme douce » du réalisateur Ukrainien Sergei Loznitsa.

Le film sorti en 2017 et sélectionné au Festival de Cannes sera diffusé en version originale sous-titrée en français.

La projection sera suivie d’un buffet-dégustation de produits slaves préparés par les membres de l’A.P.R.E.I. Une particiaption de 4€ sera à régler sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T19:00:00+01:00

2023-03-10T21:00:00+01:00 AlloCiné

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin, Loiret Autres Lieu Espace Béraire Adresse La Chapelle st Mesmin Ville La Chapelle-Saint-Mesmin lieuville Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Departement Loiret

Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-saint-mesmin/

Projection du film « Une femme douce » de Sergei Loznitsa Espace Béraire 2023-03-10 was last modified: by Projection du film « Une femme douce » de Sergei Loznitsa Espace Béraire Espace Béraire 10 mars 2023 Espace Béraire La chapelle-saint-mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret