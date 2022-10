Jongle Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Jongle Espace Béraire, 8 février 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin. Jongle Mercredi 8 février 2023, 16h00 Espace Béraire

Tarif plein : 5,10 € / Tarif réduit : 2,10 €

Spectacle jeune public Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire L’un manipule des objets cubiques, l’autre, des objets sphériques. Les cubes s’empilent à toute vitesse mais ne roulent pas. Les sphères ne tiennent pas en place et s’empilent décidément mal ! ET POURTANT… Ils vont y réfléchir, trouver matière à jouer ensemble jusqu’à déjouer les lois de l’apesanteur. Mêlant danse et jonglage, ’JONGLE’ est le parcours de deux personnages qui entre déséquilibre et maitrise, se lanceront dans la conquête de nouveaux espaces de jeu, d’un monde en expansion, à inventer, à rêver…

