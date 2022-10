Manoche, en…fin chef ! Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Loiret

Manoche, en…fin chef ! Dimanche 8 janvier 2023, 16h00 Espace Béraire

Entrée libre

Concert spectacle Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire Invité par l’orchestre dans lequel il a débuté la musique il y a 40 ans, Manoche se retrouve pour la première fois à la baguette. Reconnu comme un artiste protéiforme, il doit troquer son costume de scène pour celui de chef d’orchestre. Manoche cette fois n’est pas seul en scène, son pari : diriger en fin…Chef ! Clown et orchestre devront s’apprivoiser, expérimenter, se faire confiance et jouer. Dans cette carte blanche, devait naître un accord envoutant mais dans l’émotion, les sens se mélangent : de l’orchestre, du public ou de Manoche, qui dirigera qui ? Avec l’Harmonie de La Chapelle-Saint-Mesmin | Not’Compagnie

