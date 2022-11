Festival Images de l’Eau Delà 19ème édition Espace Béraire La Chapelle-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Mesmin

Festival Images de l’Eau Delà 19ème édition Espace Béraire, 25 novembre 2022, La Chapelle-Saint-Mesmin. Festival Images de l’Eau Delà 19ème édition 25 – 27 novembre Espace Béraire

Festival d’Images sous marines avec projection de films et rencontres avec des biologistes, expositions photos. Accès libre du vendredi 25 au dimanche 27 novembre espace Béraire La Chapelle St-Mesmin. Espace Béraire La Chapelle st Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire En partenariat avec la municipalité de La Chapelle Saint-Mesmin et organisé par les Commissions Photo-Vidéo et Biologie du CRC (Comité Régional Centre FFESSM), ** Images de l’eau delà vous propose du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 2022** Vendredi 25 novembre :

20h00 : Soirée -débat animée par Thomas SAUCEDE. Enseignant chercheur à l’université de Bourgogne Dijon et plongeur E2, il organise des missions d’étude aux Kerguelen.

Il nous fera découvrir la biodiversité de cet archipel, les effets du réchauffement climatique mis en évidence par les programme de recherches réalisés dans les terres australes françaises et en antarctique. Samedi 26 novembre

14h00 : Sébastien AMEEUW présentera les photos de son exposition et s’entretiendra avec le public.

15h30 : Laurent MARIE, Plongeur apnéïste de l’extrême, nous transportera en Arctique à la rencontre des Inuits du grand nord canadien.

17h00 : Jean-François BARTHOD avec son documentaire « Léopards de mer, le Seigneur des Glaces » nous immergera dans un monde de glace : l’océan austral.

20h00 : « La Nuit de la Plongée »

Après l’ouverture de la soirée par Mme Barthe Cheneau, Maire de la Chapelle Saint-Mesmin et la remise des prix attribués aux différents concours, vous pourrez assister à la projection des films primés. Après l’entracte, vers 21h15, Jean-François BARTHOD présentera son film : « Expédition Malpelo Seamounts » La projection sera suivie d’un échange avec le public.

Malpelo est une île, sommet d’une montagne sous-marine située à 500 km des côtes de Colombie. Sandra BESSUDO, Directrice de la fondation « Malpelo » et Yves LEFEVRE, guide naturaliste, vont tenter de percer les mystères de la biodiversité encore intacte de ce site classé en 2006 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des expositions de photos et projections de vidéos en boucle (films en concours) samedi et dimanche de 10h à 12h et 14 h à 18 h.

