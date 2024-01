Fest ar vugale : escape games et spectacle de marionnettes Espace Benoîte Groult Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Fest ar vugale : escape games et spectacle de marionnettes
Dimanche 28 janvier 2024, 10h00
Espace Benoîte Groult
Quimperlé
5€ pour les maternelles ; 8€ pour les élémentaires ; 12€ pour les collégiens/lycéens

Début : 2024-01-28T10:00:00+01:00 – 2024-01-28T18:00:00+01:00

Spectacle « Nij » : Un petit volatile vise les nuages pour délivrer ses parents. L'histoire évoque la détresse face à des situations imposées par la vie et le secours apporté par des personnages bienveillants.

Espace Benoîte Groult
3 avenue de Coat Kaer, 29300 Quimperlé

