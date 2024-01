Stage de danses bretonnes avec Alain Pierre (kan ba’n dañs) Espace Benoîte Groult Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Stage de danses bretonnes avec Alain Pierre (kan ba'n dañs) Espace Benoîte Groult Quimperlé, 27 janvier 2024, Quimperlé. Stage de danses bretonnes avec Alain Pierre (kan ba'n dañs) Samedi 27 janvier 2024, 14h00 Espace Benoîte Groult 6€ pour les adhérents ; 9 € pour les non-adhérents ; gratuit pour les moins de 16 ans

Fin : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00 Stage de danse bretonne animé par Alain Pierre, danseur, chanteur dans la danse, musicien, animateur culturel et transmetteur en danse bretonne.

Thème : danses des pays vannetais et gallo accompagnées par du chant dans la danse. Espace Benoîte Groult 3 avenue de Coat Kaer, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

