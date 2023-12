Conférence : 30 ans d’enseignements du breton dans le Pays de Quimperlé Espace Benoîte Groult Quimperlé Catégories d’Évènement: Finistère

Conférence : 30 ans d'enseignements du breton dans le Pays de Quimperlé
Mardi 23 janvier 2024, 18h00
Espace Benoîte Groult
Quimperlé
gratuit, en breton avec traduction simultanée en français

Début : 2024-01-23T18:00:00+01:00 – 2024-01-23T20:00:00+01:00

Des invités viendront témoigner : des anciens enseignants et apprenants des stages de Koad Pin, de Diwan et des classes bilingues.

Espace Benoîte Groult
3 avenue de Coat Kaer, 29300 Quimperlé
Finistère
Bretagne

