Stage de chant en breton avec Armel An Héjer

Samedi 16 décembre, 09h30
Espace Benoîte Groult

Sur inscription : 30€, réservé aux bretonnants

Stage de chant en breton : gavottes, animé par Armel an Héjer le samedi 16 décembre.

Réservez vos places : tiarvro.brokemperle@gmail.com / 06 73 88 19 48

Chacun apporte son pique-nique.

Les stagiaires pourront apporter de quoi écrire et enregistrer. Espace Benoîte Groult 3 avenue de Coat Kaer, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tiarvro.brokemperle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 88 19 48 »}] [{« link »: « mailto:tiarvro.brokemperle@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T09:30:00+01:00 – 2023-12-16T16:30:00+01:00

