Quimperlé Fest-noz Halloween Espace Benoîte Groult Quimperlé, 31 octobre 2023, Quimperlé. Fest-noz Halloween 31 octobre et 1 novembre Espace Benoîte Groult 8€, -10 ans : gratuit Initiation à la danse assurée par le cercle Giz’Kalon de Quimperlé à partir de 18h30. Bar, sandwichs, gâteaux, bonbons , stand maquillage. Espace Benoîte Groult 3 avenue de Coat Kaer, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

