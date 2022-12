Fête des enfants Espace Benoîte Groult Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Fête des enfants Dimanche 15 janvier 2023, 10h00 Espace Benoîte Groult

Breton/Français Tarifs : 5 € pour les enfants, gratuit pour les adultes

Jeux en bois Initiation danse et musique avec Bagad Bro Kemperle – kelc'h Giz'Kalon Spectacle « A vor da vor, bugale » à 11 heures et à 16 heures

Initiation danse et musique avec Bagad Bro Kemperle – kelc’h Giz’Kalon

Spectacle « A vor da vor, bugale » à 11 heures et à 16 heures Crêpes et buvette toute la journée. Marthe Vassallo et Nolwenn Le Buhé présentent un spectacle bilingue à destination du jeune public pour partir à la découverte du chant traditionnel breton. Un moment de partage autour du pouvoir des mots et de la voix, et de l’étonnante actualité de chansons bien plus vieilles que nous.

Organisé par l’AEP Diwan Kemperle & Ti ar vro Bro Kemperle.

