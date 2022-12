Stage de danse – Gavotte pied droit (Braspart, Kernevodez, Plougastel) Espace Benoîte Groult Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Tarifs : 8 €, 6 € pour les adhérents Lagadenn, demi-tarif entre 10 et 18 ans, gratuit pour les moins de 10 ans. Sur inscription : lagadenn@orange.fr

Animé par Maylis Cordier et Nathanaël Sivy. Un goûter sera servi à la fin du stage. Espace Benoîte Groult 3 avenue de Coat Kaer, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Animé par Maylis Cordier (danseuse au cercle Giz Kalon de Quimperlé, formée par Kenleur pour animer des stages de danse traditionnelle) et Nathanaël Sivy (danseur au cercle Eostiged ar Stangala de Kerfeunteun, qui a participé au spectacle « Dañs Akademy »).

Organisé par Lagadenn.

