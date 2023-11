Concert Trio Auger-Barbeau-Evain + invités masterclass Espace Ben-Hur, Antigny (85) Concert Trio Auger-Barbeau-Evain + invités masterclass Espace Ben-Hur, Antigny (85), 13 janvier 2024, . Concert Trio Auger-Barbeau-Evain + invités masterclass Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Espace Ben-Hur, Antigny (85) Gratuit Concert du trio Auger-Barbeau-Evain + Resrtitution de la masterclass rassemblant une 30aine d’accordéonistes Le trio sera accompagné sur une partie du concert par une trentaine d’accordéonistes qui travaillent déjà sur le répertoire et qui vont se rencontrer et mettre en commun leur travail pour la première fois le jour du concert! Réservation: info@ccplc.fr / 02 51 69 61 43 source : événement Concert Trio Auger-Barbeau-Evain + invités masterclass publié sur AgendaTrad Espace Ben-Hur, Antigny (85) Place Gabriel Débouté

Espace Ben-Hur, 85120 Antigny, France [{« link »: « mailto:info@ccplc.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45529 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00 stage 85 Détails Autres Lieu Espace Ben-Hur, Antigny (85) Adresse Place Gabriel Débouté Espace Ben-Hur, 85120 Antigny, France Age max 110 Lieu Ville Espace Ben-Hur, Antigny (85) latitude longitude 46.620277;-0.769682

Espace Ben-Hur, Antigny (85) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//