Ensemble Orchestral de Biarritz – Cap sur le Japon Espace Bellevue Biarritz, dimanche 11 février 2024.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 17:00:00

fin : 2024-02-11

L’EOB propose ici un concert exceptionnel qui va mettre à l’honneur Mieko Miyasaki, artiste japonaise, reconnue mondialement pour être une des plus grandes joueuses de Koto.

Mieko Miyazaki qui est également compositrice a écrit tout spécialement des partitions faisant intervenir les instruments à cordes de l’EOB.

Comparé dans les légendes à un dragon couché sur la plage conversant avec les vagues, le Koto accompagne au Japon le chant des poètes depuis plus de dix siècles. Instrument de la noblesse par excellence, cette cithare en bois de paulownia à 13 cordes importée de Chine au 8ème siècle traverse toute l’histoire du Japon, de la musique de cour aux œuvres d’aujourd ‘hui.

Intimité et résonances résumeront parfaitement ce concert qui emportera le public dans une parenthèse

d’émotions.

Espace Bellevue Place Bellevue

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



