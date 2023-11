Bal concert avec le groupe Le Grand Chien Blanc Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) Bal concert avec le groupe Le Grand Chien Blanc Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73), 24 novembre 2023, . Bal concert avec le groupe Le Grand Chien Blanc Vendredi 24 novembre, 20h30 Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) Entrée libre – au chapeau Cajun Music des Savoie organise un bal concert de musique cajun avec le groupe Le Grand Chien Blanc le 24 novembre 2023 à 20h45 à la Salle Bellevarde de Challes les Eaux. Présentation du groupe Le Grand Chien Blanc : Le groupe Le Grand Chien Blanc a été créé il y a deux ans et est constitué de quatre musiciens, Marielle au violon, Guillaume à la basse, Michel à la guitare sèche et Daniel au mélodéon. Ils jouent de la musique cajun « vieille manière » mais aiment aussi beaucoup la musique Zydeco plutôt rétro avec comme influence Queen Ida, Geno Delafose. Initiation à la danse à partir de 20h45. Entrée : libre, participation au chapeau source : événement Bal concert avec le groupe Le Grand Chien Blanc publié sur AgendaTrad Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) Avenue du Parc

Espace Bellevarde, 73190 Challes-les-Eaux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46367 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T00:30:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T00:30:00+01:00 stage nivernais Détails Autres Lieu Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) Adresse Avenue du Parc Espace Bellevarde, 73190 Challes-les-Eaux, France Age max 110 Lieu Ville Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) latitude longitude 45.552381;5.983246

Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//