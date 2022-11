Bal concert « folk » et « cajun » Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73)

Bal concert « folk » et « cajun » Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73), 25 novembre 2022, . Bal concert « folk » et « cajun » Vendredi 25 novembre, 21h00 Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73)

Prix libre – chapeau

avec ZIK et + Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) Avenue du Parc Espace Bellevarde, 73190 Challes-les-Eaux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39710 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Cajun Music des Savoie organise le 25 novembre 2022 à 21 heures à Challes les Eaux, à la Salle Bellevarde un bal concert en deux parties, « folk » avec le groupe ZIK et + en première partie et « cajun » avec le TI GROUPE en deuxième partie. Présentation des musiciens de ZI****K** **et + : ZIK et + est un groupe de musiciens qui existe depuis près de 15 ans, Jérémy, Patricia, Philippe jouent de la guitare, de la flûte traversière et à bec, du violon voix, et certains sont multi-instrumentistes. Nous accueillons parfois un invité. Nous avons choisi notre répertoire parmi les musiques des régions de France et d’autres pays, Irlande, Italie, Amérique du Sud, Canada. La diversité des airs permet un voyage à travers les époques comme les pays. C’est une musique de danses traditionnelles collectives et en couple (polkas, cercles circassiens, gavottes, chapelloises, An Dro, mazurkas…), festive et variée. Présentation des musiciens du TI GROUPE : Musiciens des ateliers de musique de Cajun Music des Savoie, ils seront sept sur scène, au violon, au mélodéon, à la guitare, à la batterie et au triangle. Répertoire de musique traditionnelle cajun originaire de Louisiane. source : événement Bal concert « folk » et « cajun » publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T21:00:00+01:00

2022-11-25T23:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) Adresse Avenue du Parc Espace Bellevarde, 73190 Challes-les-Eaux, France Age maximum 110 lieuville Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73)

Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//