Exposition : c'est peut-être, par Anne Lechevallier
Espace Bellegarde – Médiathèque
Bergerac

Dordogne Exposition : c’est peut-être, par Anne Lechevallier Espace Bellegarde – Médiathèque Bergerac, 24 octobre 2023, Bergerac. Bergerac,Dordogne EXPOSITION : « C’est peut-être » Anne Lechevallier (https://lheuredunepause.fr/apropos/) – Entrée libre et gratuite. Planches originales issu de l’album de Dominique Corazza et Anne Lechevallier « c’est peut-être »..

Espace Bellegarde – Médiathèque Place Bellegarde

EXHIBITION: « C'est peut-être » Anne Lechevallier (https://lheuredunepause.fr/apropos/) – Free admission. Original plates from Dominique Corazza and Anne Lechevallier's album « C'est peut-être ».

EXPOSICIÓN: « C'est peut-être » Anne Lechevallier (https://lheuredunepause.fr/apropos/) – Entrada gratuita. Planchas originales del álbum « C'est peut-être » de Dominique Corazza y Anne Lechevallier.

AUSSTELLUNG: « C'est peut-être » Anne Lechevallier (https://lheuredunepause.fr/apropos/) – Freier Eintritt. Originaltafeln aus dem Album von Dominique Corazza und Anne Lechevallier « c'est peut-être ».

