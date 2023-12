Café littéraire Espace Bellegarde Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne Café littéraire Espace Bellegarde Bergerac, 24 janvier 2024, Bergerac. Bergerac Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 10:00:00

fin : 2024-01-24 CAFÉ LITTÉRAIRE : Venez partager un moment convivial autour de coups de cœur littéraires ! Ouvert à tous !.

CAFÉ LITTÉRAIRE : Venez partager un moment convivial autour de coups de cœur littéraires ! Ouvert à tous !

CAFÉ LITTÉRAIRE : Venez partager un moment convivial autour de coups de cœur littéraires ! Ouvert à tous ! .

Espace Bellegarde Médiathèque Bergerac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides Détails Catégories d’Évènement: Bergerac, Dordogne Autres Code postal 24100 Lieu Espace Bellegarde Adresse Espace Bellegarde Médiathèque Bergerac Ville Bergerac Departement Dordogne Lieu Ville Espace Bellegarde Bergerac Latitude 44.8526914 Longitude 0.4816423 latitude longitude 44.8526914;0.4816423

Espace Bellegarde Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/