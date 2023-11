Meetings Poétiques Espace Bellegarde Bergerac, 13 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

MEETINGS POÉTIQUES : un parcours poétique avec les comédiens Frédéric Périgaud, Ingrid Bellut et Augustin Mulliez, mise en scène par Thomas Visonneau de la Compagnie du Tout Vivant.

A partir de 12 ans.

SUR INSCRIPTION.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . .

Espace Bellegarde

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



MEETINGS POÉTIQUES: a poetic journey with actors Frédéric Périgaud, Ingrid Bellut and Augustin Mulliez, directed by Thomas Visonneau of Compagnie du Tout Vivant.

Ages 12 and up.

BOOKING REQUIRED

ENCUENTROS POÉTICOS: un viaje poético con los actores Frédéric Périgaud, Ingrid Bellut y Augustin Mulliez, dirigido por Thomas Visonneau de la Compagnie du Tout Vivant.

A partir de 12 años.

RESERVA OBLIGATORIA

MEETINGS POÉTIQUES: Ein poetischer Parcours mit den Schauspielern Frédéric Périgaud, Ingrid Bellut und Augustin Mulliez, inszeniert von Thomas Visonneau von der Compagnie du Tout Vivant.

Ab 12 Jahren.

AUF ANMELDUNG

Mise à jour le 2023-11-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides