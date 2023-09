Goûter littéraire Espace Bellegarde Bergerac, 29 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

GOÛTER LITTÉRAIRE : Tu aimes lire et partager ton goût de la lecture ? Viens présenter tes coups de cœur ! Pour les 7-11 ans sur inscription..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

Espace Bellegarde Médiathèque Bergerac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



LITERARY TASTE: Do you like to read and share your love of reading? Come and share your favorites! For 7-11 year-olds, registration required.

SABOR LITERARIO: ¿Le gusta leer y compartir su afición por la lectura? ¡Ven y comparte tus favoritos! Para niños de 7 a 11 años, inscripción obligatoria.

LITERATURGESCHMACK: Du liest gerne und möchtest deine Freude am Lesen mit anderen teilen? Komm und stell deine Favoriten vor! Für 7- bis 11-Jährige mit Anmeldung.

