Heure du conte Espace Bellegarde Bergerac, 15 novembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

HEURE DU CONTE : Tu aimes écouter des histoires ? Viens partager une lecture d’albums avec les bibliothécaires ! Lecture d’albums pour tous ! de 5 à 77 ans !

Entrée libre et gratuite.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

Espace Bellegarde Médiathèque de Bergerac

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



STORYTIME: Do you like listening to stories? Come and share a storybook reading with the librarians! Book readings for all! ages 5 to 77!

Free admission

STORYTIME: ¿Te gusta escuchar cuentos? ¡Ven a compartir la lectura de un libro con los bibliotecarios! ¡Lectura de libros para todos! ¡De 5 a 77 años!

Entrada gratuita

HEURE DU CONTE: Hörst du gerne Geschichten? Dann komm zu einer gemeinsamen Albenlesung mit den Bibliothekarinnen! Albenlesung für alle! Von 5 bis 77 Jahren!

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides