SOLO F COLLECTIF SARAH VAUMOURIN ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier, 24 mai 2024, St Aubin Du Cormier.

SOLO F COLLECTIF SARAH VAUMOURIN ESPACE BEL AIR a lieu à la date du 2024-05-24 à 20:30:00.

Tarif : 7 à 12 euros.

[F] – pour fragment – nous questionne sur les formes possibles d’une vie humaine plurielle, sur notre rapport aux autres et à nous-même. Ce solo offre aussi une lecture positive de ce morcellement, en le donnant à voir comme signe de diversité, de richesse, d’unification, d’essence et de singularité. [F] Œuvre abstraite aux formes dépouillées et dans une certaine simplicité esthétique où l’immobilité apparente laisse place au foisonnement. Un moment suspendu, un instant partagé, désireux de s’inscrire dans un commun sans frontière où les expressions artistiques se croisent et s’effacent au profit d’un tout reconnaissant du sensible.

Réservez votre billet ici

ESPACE BEL AIR

RUE DES ROCHERS St Aubin Du Cormier 35140

