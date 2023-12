CELKILT ESPACE BEL AIR St Aubin Du Cormier, 6 avril 2024, St Aubin Du Cormier.

Un petit échauffement avant le Hellfest ? De l’autodérision, de la ferveur et du punch… Un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt !!! En près de 600 prestations scéniques survoltées, CelKilt a su s’imposer comme une valeur sûre parmi les ténors du genre. Entre deux escales au Hellfest, en Italie, au Canada, en Allemagne ou aux États Unis (pour 2 tournées marathon, 2 passages au mythique Shamrock Fest à Washington DC et une croisière entre Miami et les Bahamas aux côtés de Flogging Molly & The Offspring), CelKilt s’amuse à piéger Canal sur une reprise de M. Jackson à la cornemuse, ose se mesurer à l’Incroyable Talent d’AC/DC sur M6 ou défier un orchestre symphonique sur France 2 en s’appropriant Brahms en live… Un pied bien ancré dans la tradition Celtique, avec une cornemuse épique qui visite tour à tour Ecosse et Bretagne et un violon espiègle teinté d’Irlande et de polka, CelKilt assume aussi pleinement ses penchants wok n’ woll, convoquant tour à tour Foo Fighters, Dropkick Murphys ou AC/DC à la table des négociations, et ça met tout le monde d’accord !

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE BEL AIR RUE DES ROCHERS 35140 St Aubin Du Cormier