VERONIQUE GALLO ESPACE BEAUMARCHAIS Maromme, 1 février 2024, Maromme.

Un jour nos enfants grandissent, nos parents vieillissent et notre corps change…Un jour, on se dit qu’on voudrait être libre d’être nous-même, arrêter cette course effrénée à la perfection et partir prendre l’air…Alors que faire si ce n’est mettre un pied devant l’autre, tenter de faire taire la petite voix négative dans notre tête et aller vers la vie ?Après le succès de « Vie de mère », Véronique Gallo revient, avec humour et émotion, décortiquer la quarantaine au féminin !

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE BEAUMARCHAIS 13 RUE DE LA REPUBLIQUE – 76150 Maromme