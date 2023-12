QUENTIN RATIEUVILLE ESPACE BEAUMARCHAIS Maromme, 18 janvier 2024, Maromme.

Quentin, jeune humoriste de 20 ans, en a pas mal chié dans sa vie… Avec un humour tranchant et piquant à souhait, il vous racontera sa vie, ses galères, ses opérations, son vécu avec les filles et bien plus encore ! Un adulte dans un corps d’ado n’est pas très facile à vivre.Mais il est : toujours debout !Le saviez-vous ? Quentin monte sur scène pour la première fois a` 15 ans au Théâtre à l’Ouest de Rouen ! Un de ses sketchs de´passe les 14 millions de vues sur YouTube, Facebook et Instagram. Un tel succès que les avant-premières s’enchaînent : Waly Dia, E´lodie Poux, Kev Adams, Laura Laune, Laurent Baffie… Il est aussi dans les «Duos impossibles de Jérémy Ferrari» sur C8, sur la scène du Montreux Comedy PopUp, du Montreux Comedy Club, et bien entendu sur les scènes des Théâtres à l’Ouest et de tous les cafés théâtres de France

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-18 à 20:30

ESPACE BEAUMARCHAIS 13 RUE DE LA REPUBLIQUE – 76150 Maromme