Puy-de-Dôme UN ALBUM D’AUSCHWITZ Espace Beaulieu Clermont-Ferrand, 15 novembre 2023, Clermont-Ferrand. UN ALBUM D’AUSCHWITZ Mercredi 15 novembre, 18h00 Espace Beaulieu Entrée libre dans la limite des places disponibles (réservation possible). Tout public Conférence débat avec l’historien Tal Bruttmann. Entre mi-mai et début juillet 1944, des centaines de milliers de Juifs de Hongrie sont déportés à Auschwitz-Birkenau. Pour montrer à leur hiérarchie la « bonne mise en œuvre » de cette opération logistique d’envergure, des SS photographient les étapes qui mènent de l’arrivée des convois jusqu’au seuil des chambres à gaz ou au camp pour la minorité qui échappa à la mort immédiate. Ces photographies, connues sous le nom d’« Album d’Auschwitz », ont été retrouvées par une rescapée, Lili Jacob, à la libération des camps, avant de servir de preuves dans différents procès et de faire l’objet de plusieurs éditions. Certaines de ces photographies sont même devenues iconiques. Traduction LSF sur demande lors de la réservation Organisé par : Entretiens de Bordeaux – Cercle Primo Levi En partenariat avec : CRIF Bordeaux, Mémorial de la Shoah, UEJF Espace Beaulieu 145 rue Saint Genès Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info.crifbordeaux@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

