Odyssée Contemporaine Espace Beaulieu Bordeaux, 25 octobre 2023, Bordeaux.

Odyssée Contemporaine 25 octobre – 6 décembre Espace Beaulieu Entrée libre.

Pour sa nouvelle exposition, la galerie Art’Gentiers investit l’Espace Beaulieu, un lieu chargé d’histoire, pour une invitation au voyage, une odyssée plastique rassemblant le regard de sept artistes sur le monde.

Le parcours de l’exposition « Odyssée contemporaine, Quand l’artiste rêve le monde » est ainsi conçu comme une balade, articulée en 3 sections : L’artiste et son intériorité, l’artiste et sa relation au monde, l’artiste et sa relation à l’autre.

Tout comme Ulysse entame sa quête vers Ithaque, ici il s’agit plus d’un chemin que d’une destination. Le spectateur est invité à s’approprier le message délivré par les oeuvres et à les transposer dans sa propre réalité.

Espace Beaulieu 145 Rue de Saint-Genès Bordeaux 33000 Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T18:30:00+02:00 – 2023-10-25T21:30:00+02:00

2023-12-06T09:00:00+01:00 – 2023-12-06T19:00:00+01:00

Exposition Bordeaux