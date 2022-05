ESPACE Beaufort Beaufort Catégories d’évènement: Beaufort

Beaufort Hérault Beaufort Ajo ouvre son atelier à des femmes artistes. Femmes pour lesquelles le monde de l’art offre peu d’espace. Neuf artistes partageront leurs propres espaces, leurs espaces intérieurs, celui qui leur est offert, celui qu’elles se créent, les espaces pour lesquels elles se battent et ceux dont elles veulent se défaire. Évènements de l’expo

14 mai cercle de femmes DESIR

22 mai ceramonie cacao

