Soirée loto Espace Bayles Oradour-sur-Glane, 8 octobre 2023, Oradour-sur-Glane.

Oradour-sur-Glane,Haute-Vienne

Venez participer à cette soirée loto organisée par l’association de pétanque de la ville. Pour les plus chanceux, vous pourrez gagner des bons d’achat de 20 à 300€. Une restauration et une buvette se trouveront sur place. Plus de renseignements par téléphone..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Espace Bayles

Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in this bingo evening organized by the town’s pétanque association. If you’re lucky, you’ll be able to win vouchers worth between ?20 and ?300. Food and refreshments will be available on site. Further information by telephone.

Ven a participar en esta velada de bingo organizada por la asociación de petanca de la ciudad. Si tienes suerte, podrás ganar vales por valor de entre 20 y 300 euros. Habrá comida y refrescos in situ. Más información por teléfono.

Nehmen Sie an diesem Lottoabend teil, der von der Pétanque-Vereinigung der Stadt organisiert wird. Wer Glück hat, kann Einkaufsgutscheine im Wert von 20 bis 300 Euro gewinnen. Vor Ort gibt es einen Imbiss und eine Bar. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Porte Océane du Limousin