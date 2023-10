Pouilly, un château dans tous ses états Espace Baudelaire Dijon, 13 octobre 2023, Dijon.

Exposition photos dont le sujet est le Château de Pouilly, bâtiment du 18e siècle et laissé à l’abandon depuis 30 ans.

Cette exposition est organisée par l’association Les Amis•es du Château de Pouilly dand le but de le faire restaurer par la Ville de Dijon qui en est le propriétaireet d’en faire un lieu de rencontres, de culture et d’animation au sein du quartier de Pouilly. Les photos sont des reconstitutions imaginaires de la vie à l’intérieur du château. Les photos sont de Thierry Delorme et de Thierry Valentin. Les légendes de Frédéric Obin.

Cette exposition est ouverte du 13 octobre au 3 novembre.

Espace Baudelaire 73 avenue Charles Baudelaire, 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Centre socioculturel

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T17:58:00+02:00

ACP