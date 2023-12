Urban Trail Lillebonne Espace Batic Lillebonne Catégories d’Évènement: Lillebonne

Seine-Maritime Urban Trail Lillebonne Espace Batic Lillebonne, 21 janvier 2024, Lillebonne. Lillebonne Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 09:30:00

fin : 2024-01-21 13:00:00 En participant à l’Urban trail de Lillebonne, tu découvriras la richesse patrimoniale de cette commune située à une trentaine de kilomètres du Havre. Deux parcours :

9kms ouvert à partir de 16 ans hommes et femmes. Départ 9h45

14 kms ouvert à partir de 18 ans hommes et femmes. Départ 9h30 Tu alterneras entre routes, chemins et quelques solides montées… Pas de panique, le jeu en vaut la chandelle. Tu découvriras les vestiges anciens en passant par le théâtre gallo-romain de Lillebonne, le jardin Jean Rostand ou encore le parc des Aulnes… Le reste est à découvrir lors de la course ! Un ravitaillement aura lieu à la mi-course et à l’arrivée. Ils seront composés : d’eau, soda, fruits et biscuits. Pour voir les parcours : https://fr.peyce.com/event/urban-trail-lillebonne-8763 Accueil à partir de 7h45. Inscription sur place possible, avec majoration du tarif..

En participant à l’Urban trail de Lillebonne, tu découvriras la richesse patrimoniale de cette commune située à une trentaine de kilomètres du Havre. Deux parcours :

9kms ouvert à partir de 16 ans hommes et femmes. Départ 9h45

14 kms ouvert à partir de 18 ans hommes et femmes. Départ 9h30 Tu alterneras entre routes, chemins et quelques solides montées… Pas de panique, le jeu en vaut la chandelle. Tu découvriras les vestiges anciens en passant par le théâtre gallo-romain de Lillebonne, le jardin Jean Rostand ou encore le parc des Aulnes… Le reste est à découvrir lors de la course ! Un ravitaillement aura lieu à la mi-course et à l’arrivée. Ils seront composés : d’eau, soda, fruits et biscuits. Pour voir les parcours : https://fr.peyce.com/event/urban-trail-lillebonne-8763 Accueil à partir de 7h45. Inscription sur place possible, avec majoration du tarif.

En participant à l’Urban trail de Lillebonne, tu découvriras la richesse patrimoniale de cette commune située à une trentaine de kilomètres du Havre. Deux parcours :

9kms ouvert à partir de 16 ans hommes et femmes. Départ 9h45

14 kms ouvert à partir de 18 ans hommes et femmes. Départ 9h30 Tu alterneras entre routes, chemins et quelques solides montées… Pas de panique, le jeu en vaut la chandelle. Tu découvriras les vestiges anciens en passant par le théâtre gallo-romain de Lillebonne, le jardin Jean Rostand ou encore le parc des Aulnes… Le reste est à découvrir lors de la course ! Un ravitaillement aura lieu à la mi-course et à l’arrivée. Ils seront composés : d’eau, soda, fruits et biscuits. Pour voir les parcours : https://fr.peyce.com/event/urban-trail-lillebonne-8763 Accueil à partir de 7h45. Inscription sur place possible, avec majoration du tarif. .

Espace Batic Rue Auguste Desgenétais

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie

Mise à jour le 2023-12-11 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine Détails Catégories d’Évènement: Lillebonne, Seine-Maritime Autres Code postal 76170 Lieu Espace Batic Adresse Espace Batic Rue Auguste Desgenétais Ville Lillebonne Departement Seine-Maritime Lieu Ville Espace Batic Lillebonne Latitude 49.5209669 Longitude 0.53076708 latitude longitude 49.5209669;0.53076708

Espace Batic Lillebonne Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lillebonne/